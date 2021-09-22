اليسا تستعد لإحياء حفل غنائي في باريس



تستعد النجمة اليسا، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً في باريس، وذلك يوم 6 نوفمبر المقبل.



وأعربت إليسا، عن سعادتها البالغة لإحياء حفل غنائي في باريس للمرة الثالثة خلال مشوارها الفني، وذلك عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما نشرت البوستر الدعائي للحفل.



في سياق آخر توجهت ​إليسا​ بالشكر لمتابعيها، بعد تجاوز أغنية مسلسل "يا ريت" التي قدمتها حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت إليسا، قائلة " صباح الخير أحبائي، "يا ريت" هي أحدث أغنيتي التي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة، شكرًا لكل المتابعين الرائعين على إثبات مدى ولائهم دائمًا، وجعل أغنياتي مفضلة لكل الأوقات".



