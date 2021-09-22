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مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:30 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
الفجر الرياضي
كشفت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية عن صفقة تبادلية مُحتملة بين ناديي الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريقين استعدادا للموسم الكروي الجديد.

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز
وأكدت تقارير أن نادي الزمالك يسعى للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز مقابل انتقال مدافعه الشاب محمد عبد الغني إلى النادي السماوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير أن محمد عبد الغني يعاني من أزمة مالية مع نادي الزمالك وسموحة لعدم حصوله على مستحقاته المالية مما دفع إدارة النادي للتفكير في التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية و انتقاله إلى نادي بيراميدز مقابل الحصول على خدمات احمد أيمن منصور.

الزمالك يوضح حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز
ونفى مسئولو النادي الزمالك ما تردد بشان صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز الخاصة بانتقال عبد الغني للنادي السماوي مقابل الحصول على خدمات احمد أيمن منصور.

وأكد مسئولو نادي الزمالك انه كان هناك جلسة مطولة مع محمد عبد الغني خلال الأيام الماضية لمناقشة طلباته بخصوص تعديل عقده أو زيادته وتم إبلاغه بصعوبة تعديل عقده في الوقت الحالي وطالبوه بإحضار عرض بقيمة 15 مليون جنيه حال رغبته في الرحيل عن النادي.

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