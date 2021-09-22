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لمدة ثلاثة أيام.. غلق نقابة المحامين عقب اكتشاف إصابات بكورونا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:25 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
آيات عامر
قررت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت المقبل، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر.

كما قررت الأمانة العامة عدم شمول القرار إدارة العلاج بالنقابة العامة، واستمرار العمل بها حرصا على مصلحة الزملاء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
لمدة ثلاثة أيام.. غلق نقابة المحامين عقب اكتشاف إصابات بكورونا
لمدة ثلاثة أيام.. غلق نقابة المحامين عقب اكتشاف إصابات بكورونا

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نقابة المحامين كورونا غلق مقر نقابة المحامين بوابة الفجر الفجر

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