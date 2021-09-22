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تفاصيل إحالة 4 متهمين لـ"الجنايات" بالشروع فى قتل صاحب محل بحلوان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:26 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا عادل
أمرت نيابة حلوان الجزئية، باحالة 4 أشخاص، بتهمة الشروع في قتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية قديمة، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وأوضحت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، و3عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى سوهاج والقاهرة، مستخدمين فى الواقعة سلاح نارى ودراجة نارية.

وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وشقيق المصاب، قام بتحريض باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده تلقيه إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها مالك محل بقالة مصاب بطلق نارى وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال تواجد المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية وأطلق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار.

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

محكمة الجنايات الشروع في قتل الجنايات اخبار مصر

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