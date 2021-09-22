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حدادا على المشير طنطاوي.. تأجيل حفل تكريم فائقات الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:27 م
بسام عبدالحميد
أعلنت مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، تأجيل حفل تكريم الطالبات الفائقات الحاصلات على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية للعام 2020/2021 إلى يوم الاثنين الموافق 27 من سبتمبر الجاري الساعة السادسة والنصف مساء.
وقالت الأستاذة مديحة محمد حسن مديرة المدرسة، إن قرار تأجيل الحفل جاء حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
وأوضحت "حسن " أن المدرسة أخذت على عاتقها تكريم الطالبات الفائقات في احتفالية كبري تكريما لهن، في حضور قيادات العملية التعليمية والداعمين لها وهيئة المدرسة وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنا حفل هذا العام كان مقرر إقامته مساء غدا الخميس، وتم تأجيله لإعلان حالة الحداد في البلاد إلى مساء يوم الاثنين المقبل.