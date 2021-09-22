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انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:29 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسلام أمين
شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" والتى تستمر اعتبارا من اليوم ولمدة ٧ أيام من خلال عدد ٤ أتوبيسات ستجوب كل أرجاء المحافظة.

فعاليات حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"
وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتدشين المبادرة بميدان الشهداء بدمنهور، والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاح فى نفس اليوم، حيث قامت وزارة الصحة بتخصيص ٤ اتوبيسات مجهزه بجانب ٦ سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتحليل أى عقبات تعوق عملية التطعيم.

ويضم كل أتوبيس عدد ٣٠ فردا من فرق التواصل المجتمعى المدربة على أعلى مستوى ومزودين بأجهزة تابلت متصله بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح فور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التى تم تخصيصها للتطعيم وتجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

محافظ البحيرة
وأشاد محافظ البحيرة بالدور الفعَّال الذي تقوم به الحملات الصحية والمراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا على سعى الدولة المستمر لإيجاد لقاح آمن يكون سلاحًا فعالًا في معركة مواجهة فيروس كورونا، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قِبل الأطباء والمختصين.

ويناشد المحافظ المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة من خلال الرابط التالي https:egcovac.mohp.gov.eg، بموجب التسجيل يتم تحديد موعد الحصول على جرعة اللقاح، مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وكافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين.
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)
انطلاق حملة "معا نطمن.. سجل الآن" للتطعيم بلقاح كورونا بالبحيرة (فيديو وصور)

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