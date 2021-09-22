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عصام كاريكا يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "بلد الحبايب"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:29 م
عصام كاريكا
عصام كاريكا
نادين نجدي

انتهى المطرب والملحن عصام كاريكا، من تسجيل أغنيته الجديدة "بلد الحبايب"، سيقوم بطرحها قريباً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال "كاريكا"في تصريحات صحفية :" أغنية "بلد الحبايب"، من كلمات محمود صلاح وألحان وتوزيع عصام كاريكا، والأغنية تتحدث عن الغربة والحنين إلى الوطن " 

وكان الفنان عصام كاريكا قد قال إنه سيعود للغناء قريباً بعد غياب فترة طويلة، إلى جانب حرصه على تقديم عدد من الحفلات مؤخراً في الساحل الشمالي والأفراح الخاصة، كما إنه يحضر لبعض الألحان للمطرب عاصي الحلاني.

الكلمات المفتاحية

عصام كاريكا بلد الحبايب

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