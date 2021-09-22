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استرداد 2086 فدان ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات بمركز ديرمواس بالمنيا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استرداد 2086 فدان، بنطاق قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وذلك ضمن أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

تنفيذ الموجة 18
قال محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة
أكد المحافظ، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

الكلمات المفتاحية

موجة 18 مركز ديرمواس محافظ المنيا المنيا اسامة القاضي

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