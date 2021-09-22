في هذا الموعد.. أبطال "عائلة جيجي" في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي



تدور أحداث حكاية "عائلة جيجي" في إطار واقع المجتمع وتتناول مشكلة إجتماعية يتم مناقشتها بوضوح من خلال الحديث عن السوشيال ميديا ومخاطرها وما الذي يحدث في العالم الافتراضي.



حكاية "عائلة جيجي" بطولة هدى الأتربي وإسلام جمال وليلى عز العرب ونادين وهند عبد الحليم وفنانون آخرون، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج منال الصيفى.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الجمعة و السبت المقبل الموافق24 و 25 سبتمبر الجاري في برنامجه "واحد من الناس" أبطال حكاية "عائلة جيجي" من مسلسل "ورا كل باب" ومن المقرر عرض اللقاء على قناة "الحياة" في تمام الساعة العاشرة مساءً.