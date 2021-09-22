Advertisements

في هذا الموعد.. أبطال "عائلة جيجي" في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:31 م
الإعلامي عمرو الليثي و أبطال مسلسل ورا كل باب
الإعلامي عمرو الليثي و أبطال مسلسل ورا كل باب
أروي حمدي
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم الجمعة و السبت المقبل الموافق24 و 25 سبتمبر الجاري في برنامجه "واحد من الناس" أبطال حكاية "عائلة جيجي" من مسلسل "ورا كل باب" ومن المقرر عرض اللقاء على قناة "الحياة" في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

تدور أحداث حكاية "عائلة جيجي" في إطار واقع المجتمع وتتناول مشكلة إجتماعية يتم مناقشتها بوضوح من خلال الحديث عن السوشيال ميديا ومخاطرها وما الذي يحدث في العالم الافتراضي.

حكاية "عائلة جيجي" بطولة هدى الأتربي وإسلام جمال وليلى عز العرب ونادين وهند عبد الحليم وفنانون آخرون، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج منال الصيفى.

الكلمات المفتاحية

مسلسل ورا كل باب عمرو الليثي عائلة جيجي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ أقل من ساعتين

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ ربع ساعة

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 4 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجمعة والسبت.. الفنان صلاح عبدالله وأسرته في ضيافة "واحد من الناس"

تعرف على أبطال الحكاية الثانية من مسلسل "وراء كل باب"

ليلي عز العرب :"عائلة زيزي" حكاية اجتماعية كوميدية

اسلام جمال ينشر الإعلان الرسمي لحكاية "عائلة جيجي" من مسلسل "ورا كل باب"

تعرف على موعد عرض "عائلة جيجي" على قناة "الحياة"

قبل عرضها.. ليلى عز العرب تروج لحكاية " عائلة جيجي "

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

02:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements