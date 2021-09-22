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"حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:31 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأرباح علي ارتفاع رابحة مايقرب من 9 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين ، و تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا ، حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 44.7% ليغلق على 0.15 جنية، يلية مصر للفنادق بنسبة 19.16% ليغلق على 26.81 جنيه .
وجاء بالمركز الثالث المنصورة للدواجن بنسبة 14.65% ليغلق على مستوي 1.83 جنيه ، وبالمرتبة الرابعة احتل سهم غاز مصر بنسبة 14.53% ليغلق على 46.75 جنيه، وأخيرًا سهم المصرية للدواجن بنسبة 10.41% ليغلق على 6.79 جنيه.