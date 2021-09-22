Advertisements

"حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأرباح علي ارتفاع رابحة مايقرب من 9 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين ، و تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا ، حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 44.7% ليغلق على 0.15 جنية، يلية  مصر للفنادق بنسبة 19.16% ليغلق على 26.81 جنيه .

وجاء بالمركز الثالث المنصورة للدواجن بنسبة 14.65% ليغلق على مستوي 1.83 جنيه ، وبالمرتبة الرابعة احتل سهم غاز مصر بنسبة 14.53% ليغلق على 46.75 جنيه، وأخيرًا سهم المصرية للدواجن بنسبة 10.41% ليغلق على 6.79 جنيه.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ أقل من ساعتين

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

02:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements