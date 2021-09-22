"حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأرباح علي ارتفاع رابحة مايقرب من 9 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين ، و تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا ، حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 44.7% ليغلق على 0.15 جنية، يلية مصر للفنادق بنسبة 19.16% ليغلق على 26.81 جنيه .



