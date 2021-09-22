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صابرين تكشف عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "زي القمر"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:38 م
صابرين
صابرين
نادين نجدي

كشفت النجمة صابرين عن الصعوبات التي واجهتها، أثناء تصوير مسلسل " زي القمر" ، الذي تظهر فيه بشخصية سيدة كفيفة.

وقالت صابرين في تصريحات صحفية لها :" سعيدة بمشاركتي في المسلسل، استغرق مني دوري وقت طويل للتحضير له، عانيت كثيراً في مشاهد البكاء، لأن هذه المشاهد كانت تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت جهوداً كبيرة حتى يصدقني الجمهور ". 

ومن جانب آخر، تنتظر الفنانة صابرين حالياً عرض فيلم "عروستي" في دور العرض يوم 22 سبتمبر الجاري،والعمل بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم أسماء جلال وتأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

الكلمات المفتاحية

مصطفى البربري صابرين حكاية 1٪

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