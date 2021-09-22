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الخارجية السودانية تناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في البلاد

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
وكالات

ناشدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة تقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان.

 

وأكدت الخارجية السودانية، للبعثات الدبلوماسية السيطرة الكاملة على الوضع واستقرار الأوضاع الأمنية بعد محاولة الانقلاب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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