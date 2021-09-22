جميلة عوض تكشف عما جذبها للمشاركة في فيلم "عروستي"



كشفت النجمة جميلة عوض، عن الأسباب التي جذبتها للمشاركة في فيلم "عروستي " مع النجم أحمد حاتم.



وقالت في تصريحات صحفية :" كنت أريد تغير جلدي عن طريق تقديم أدور خفيفة وبعيدة عن الأدوار المعقدة، لاسيما أنني قدمت أدوارا صعبة هذا العام مثل دور الفتاة المصابة بالبهاق في مسلسل "إلا أنا" ودوري في مسلسل "حرب أهلية" الذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢١ " .



يذكر أن فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس، ندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.