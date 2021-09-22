مصرع طفل سقط من الدور السادس بأحد الأبراج في بورسعيد

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الدور السادس بأحد الأبراج السكنية في منطقة قبضايا.



استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل محمود يحيى رشاد، 15عامًا، جثة هامدة، نتيجة سقوطه من الدور السادس بأحد الأبراج السكنية في منطقة قبضايا.



وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة