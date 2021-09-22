سلوى الهرش تبكي على الهواء تأثرا بوفاة المشير طنطاوي (فيديو)

نعت سلوى الهرش أمينة المرأة بالمجلس القومي للقبائل العربية، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه لقادة القوات المسلحة بجنازة عسكرية يستحقها تاريخهم.





وأضافت "سلوى الهرش"، خلال حوارها مع برنامج "صدى العاصمة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن المشير طنطاوي، تولى المسئولية في فترة صعبة، واستطاع هو ورجاله أن يرفعوا الأذى عن مصر عقب ما يسمى بالربيع العربي، لافتة إلى أنه كان هناك مخطط صعب للوطن العربي بأكمله، وبقي خير أجناد الأرض ثابتون في وجه الأعداء، وكان المشير طنطاوي، يقود بكل حكمة إدارة رائعة لهذه الفترة.



