ترتيب هدافي الكالتشيو بعد مباريات الجولة الرابعة

يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة من عمر البطولة.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة المقبلة.





ويأتي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، في صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعدما تمكن من تسجيل هدف في الجولة الرابعة أمام كالياري.





فيما رفع جواو بيدرو لاعب كالياري، رصيده إلى 4 أهداف في المركز الثاني بعد تسجيله هدف في تعادل فريقه بثنائية أمام لاتسيو.





وتمكن ثنائي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو، من تسجيل هدف لكل منهما، خلال مواجهة بولونيا في الجولة ليرتفع بذلك رصيد كلا اللاعبين إلى 3 اهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة على النحو التالي:





تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 5 أهداف.

جواو بيدرو، كالياري، 4 أهداف.

إدين دجيكو، إنتر ميلان، 3 أهداف.

لورينزو بيليجريني، روما، 3 أهداف.

جوردان فيريتو، روما، 3 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.

دوشان فلاهوفيتش، 3 أهداف.

فرانشيسكو كابوتو، سامبدوريا، هدفان.

فيليب جوريتشيتش، ساسولو، هدفان.

خاليدو كوليبالي، نابولي، هدفان.