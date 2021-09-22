Advertisements

ترتيب هدافي الكالتشيو بعد مباريات الجولة الرابعة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:00 م
تشيرو إيموبيلي
تشيرو إيموبيلي
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة من عمر البطولة.
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة المقبلة.

ويأتي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، في صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بعدما تمكن من تسجيل هدف في الجولة الرابعة أمام كالياري.

فيما رفع جواو بيدرو لاعب كالياري، رصيده إلى 4 أهداف في المركز الثاني بعد تسجيله هدف في تعادل فريقه بثنائية أمام لاتسيو.

وتمكن ثنائي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو، من تسجيل هدف لكل منهما، خلال مواجهة بولونيا في الجولة ليرتفع بذلك رصيد كلا اللاعبين إلى 3 اهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة على النحو التالي:

تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 5 أهداف.
جواو بيدرو، كالياري، 4 أهداف.
إدين دجيكو، إنتر ميلان، 3 أهداف.
لورينزو بيليجريني، روما، 3 أهداف.
جوردان فيريتو، روما، 3 أهداف.
لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.
دوشان فلاهوفيتش، 3 أهداف.
فرانشيسكو كابوتو، سامبدوريا، هدفان.
فيليب جوريتشيتش، ساسولو، هدفان.
خاليدو كوليبالي، نابولي، هدفان.

الكلمات المفتاحية

ترتيب هدافي الدوري ا الكالتشيو الدوري الايطالي

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ أقل من ساعتين

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ حوالي 3 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ 19 دقيقة

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رقم مميز يحققه رونالدو في الكالتشيو الإيطالي

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

02:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements