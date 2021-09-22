"المركزي الصيني" يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير





أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الـ 17 على التوالي وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. وأعلن المركزي الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85% في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة 5 سنوات عند مستوى 4.65%.





وكانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولـ 5 أعوام في أبريل 2020 في ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الـ 5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.





وكانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.





يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.







