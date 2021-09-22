مسؤولون أمريكيون: بايدن سيطلب من زعماء العالم تطعيم 70% من سكان دولهم

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس جو بايدن سيطلب من زعماء العالم تطعيم 70% من سكان دولهم بحلول سبتمبر 2022، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

لفتت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أنها ستقدم للدول الفقيرة نصف مليار جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.