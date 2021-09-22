كشف مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، عن وجود مفاوضات من جانب نادى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

وقال مهند فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": " فوجئت بأخبار انتقالي إلى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر".





وأضاف: " أغلقت هاتفي قبل مباراة الأهلي حتى أتمكن من التركيز بعيداً عن شائعات انتقالي لأندية أخرى، وأتمني انضمامي للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وهذه أمنية كبيرة".



