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"التموين" تضبط 19 مخالفة تموينية في مرسى مطروح

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
قامت حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بمديرية مطروح وبالإشتراك مع قسم مباحث التموين وذلك على المخابز البلدية و المحال التجارية و الكافيتريات والمطاعم  بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة الى حملة تموينية أخرى بمدينة براني.

وأسفرت الحملات  عن ضبط عدد 19 من المخالفات المتنوعة والهامة وتتضمن،  انتاج خبز غير مطابق للمواصفات  : - عدد 1 واحد  مخالفة 
• عدم نظافة ادوات العجن والرغف  المستخدمة في إنتاج الخبز : -2 إثنين  مخالفة 
• عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل : - عدد 1 واحد  مخالفات 
• عدم تقديم الميزانية العمومية عن الجمعية ( جمعية منزلية : – عدد 2 إثنين مخالفة 
• عدم إرسال البيان الشهري ( مستودع بوتاجاز ) عدد 1 واحد مخالفة 
• عدم الاعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع  : عدد 4 أربعة    مخالفة  
• عرض و بيع سلع مجهولة المصدر : عدد 1 واحد  مخالفة 
• إدارة منشأة بدون ترخيص : - عدد 3 ثلاثة  مخالفة 
• عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية : 4 أربعة مخالفات  
تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف

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