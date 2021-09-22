"التموين" تضبط 19 مخالفة تموينية في مرسى مطروح

قامت حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بمديرية مطروح وبالإشتراك مع قسم مباحث التموين وذلك على المخابز البلدية و المحال التجارية و الكافيتريات والمطاعم بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة الى حملة تموينية أخرى بمدينة براني.





وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 19 من المخالفات المتنوعة والهامة وتتضمن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات : - عدد 1 واحد مخالفة

• عدم نظافة ادوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز : -2 إثنين مخالفة

• عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل : - عدد 1 واحد مخالفات

• عدم تقديم الميزانية العمومية عن الجمعية ( جمعية منزلية : – عدد 2 إثنين مخالفة

• عدم إرسال البيان الشهري ( مستودع بوتاجاز ) عدد 1 واحد مخالفة

• عدم الاعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع : عدد 4 أربعة مخالفة

• عرض و بيع سلع مجهولة المصدر : عدد 1 واحد مخالفة

• إدارة منشأة بدون ترخيص : - عدد 3 ثلاثة مخالفة

• عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية : 4 أربعة مخالفات

تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف