Advertisements

الإثنين المقبل.. شاليمار شربتلي تفتتح معرض "أجيال" بجاليري هالة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:04 م
شاليمار شربتلي
شاليمار شربتلي
الفجر الفني

تفتتح الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، فى السابعة من مساء الإثنين المقبل 27 سبتمبر، معرض "أجيال" بجاليري هالة بمدينة نصر.

المعرض يضم أعمال نخبة من كبار الفنانين التشكيليين، من الراحلين والمعاصرين، ويستمر لمدة أسبوعين، بحسب تصريح الفنانة هالة عبد القادر مديرة الجاليري.

من بين الفنانين الذين تتواجد أعمالهم: إنجي أفلاطون وصلاح طاهر وعمر النجدي وجمال قطب وجورج بهجوري وعطيات سيد  وعبد الغفار شديد وسلمي عبد العزيز وزهران سلامة وحسين الجبالي  وفرغلي عبد الحفيظ وشاكر المعداوي وسيد عبدالرسول وصبري عبدالغني وحسن راشد ومحمود أبو العزم و إيفيلين عشم الله وحجازي وعوض الشيمي  وصلاح المليجي وزكريا الزيني وحلمي التوني ومحسن ميتو  وإسماعيل سامي وحسن الشرق وصلاح عناني.

ومعهم عماد رزق  وأسامة عمران وفارس أحمد فارس وعاصم عبد الفتاح  وعمر الفيومي و  محمد الطراوي ومصطفى مشعل وعاطف أحمد ومحمد عبد الهادي وممدوح القصيفي ومحمد غالب وتقي عمرو.

وأعربت الفنانة هالة عبد القادر مديرة الجاليري، عن شكرها العميق للفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي ودعمها للفن التشكيلي العربي، مشيرة إلى أن الحدث هو الأول الذي تستهل به القاعة معارضها وتتبعه مجموعة جديدة من المعارض الشخصية والجماعية.

الكلمات المفتاحية

مدينة نصر شاليمار شربتلي جاليري هالة إنجي أفلاطون

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ 19 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

"الحقونا بنتي ماتت من الخضة".. رعب في كرداسة والأمن يكشف المستور

منذ حوالي 3 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

والدة كريستيانو رونالدو: أتمنى عودته لفريقه السابق قبل وفاتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مثيرة في الصفقة التبادلية بين بيراميدز وطلائع الجيش

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هشام قنديل يدشن معرض "مبدعون خالدون" بجاليري ضي ويوزع جوائز عفيفي مطر (صور)

سماح أنور تفتتح ملتقى "لمسات الدولي للفنون التشكيلية".. الخميس

جاليري ضي يشارك بثلاثة معارض تشكيلية في معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

شاليمار شربتلي تفتتح معرض "جدة عروس الفن" بمشاركة 100 فنان عربي

افتتاح معرض "جدة عروس الفن" (صور)

شاليمار شربتلي تفتتح معرض "جدة عروس الفن" بالسعودية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

02:32 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

12:49 م

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

12:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements