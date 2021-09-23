أمطار على هذه المناطق.. رسائل من الأرصاد للمصريين بشأن حالة الطقس

في ثان أيام فصل الخريف، الذي بدأ جغرافيا، اعتبارا من أمس الأربعاء، ويستمر على مدار 3 أشهر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بعد موجة حارة كانت قد شهدتها البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية.





وحذرت الهيئة من بعض الظواهر الجوية التي من المقرر أن تشهدها البلاد على مدار اليوم الخميس، وغدا الجمعة، وفي مقدمتها هطول الأمطار واضطراب حركة الملاحة البحرية على لبحر المتوسط.





وعن طقس اليوم الخميس، قالت الهيئة يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 30% إلى 60% تقريبا، في المساء، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، كما تضطرب حركة الملاحة على البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، وحتى يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة، بشكل تدريجي، على جميع الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الخميس والجمعة على النحو التالي:





يوم الخميس 23 سبتمبر 2021:

- امطار خفيفة إلى متوسطة مساء، بنسبة 30% إلى 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار.





يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% إلى 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.