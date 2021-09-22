مصرع شاب أسفل عجلات القطار في بمزلقان الحامدية بقنا



تلقى مرفق اسعاف قنا، اخطارًا يفيد بمصرع محمد عبدالمالك السيد، مقيم فاو بحري، فى حادث دهس قطار بعد الاصطدام بسيارته، أثناء عبوره مزلقان الحامدية، بمركز دشنا، شمالي قنا، حيث لم يلاحظ قدوم القطار مما أدى الاصطدام بسيارته أثناء العبور من المزلقان ومصرعه فى الحال.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.



لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره بمزلقان الحامدية شمالي محافظة قنا.