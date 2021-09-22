Advertisements

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في بمزلقان الحامدية بقنا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:09 م
قطار
قطار
بسام عبدالحميد
لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره بمزلقان الحامدية شمالي محافظة قنا.

تلقى مرفق اسعاف قنا، اخطارًا يفيد بمصرع محمد عبدالمالك السيد، مقيم فاو بحري، فى حادث دهس قطار بعد الاصطدام بسيارته، أثناء عبوره مزلقان الحامدية، بمركز دشنا، شمالي قنا، حيث لم يلاحظ قدوم القطار مما أدى الاصطدام بسيارته أثناء العبور من المزلقان ومصرعه فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

الكلمات المفتاحية

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في قنا قنا حوادث القطارات اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. لحظة مصرع طالب أسفل عجلات قطار الصعيد ببني سويف (فيديو)

أحد أقارب المتوفين في حادث مزلقان الأقصر: الدولة لم تهتم بتطويره.. ويمر عليه الآلاف يوميا

مصرع شخص دهسه قطار بمزلقان المثلث بالسويس

قطار يدهس عاملا أثناء عبوره مزلقان محطة قنا

قطار يدهس سيارة بقنا أثناء عبورها شريط السكة الحديد

قطار يدهس شاب في قنا أثناء عبوره شريط السكة الحديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

05:24 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

04:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements