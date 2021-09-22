البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.





وعرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة في قطاع وسط القاهرة.





وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وبرفقته عددًا من قيادات أسقفية الخدمات وخدام وخادمات برنامجي "قدرات النشء" و"بناء السلام"، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنة الكنائس التى قامت بتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية في إطار برنامج "قدرات النشء" بالتنسيق مع أسقفية الخدمات.





وقدم الآباء الكهنة عرضًا لأنشطة الأطفال المشاركين في أنشطة المدرسة الصيفية التي تنوعت ما بين أنشطة كنسية وثقافية وإلكترونية ووطنية وغيرها من الأنشطة.





وأعرب قداسة البابا بما قُدِم من مواهب من قبل الأطفال المشاركين داعيًا إلى ضرورة انتشار فكرة "المدرسة الصيفية" فى كافة الكنائس.



