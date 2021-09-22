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البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:14 م
البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل
البابا تواضروس يستقبل الأنبا رافائيل
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وعرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة في قطاع وسط القاهرة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وبرفقته عددًا من قيادات أسقفية الخدمات وخدام وخادمات برنامجي "قدرات النشء" و"بناء السلام"، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنة الكنائس التى قامت بتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية في إطار برنامج "قدرات النشء" بالتنسيق مع أسقفية الخدمات.

وقدم الآباء الكهنة عرضًا لأنشطة الأطفال المشاركين في أنشطة المدرسة الصيفية التي تنوعت ما بين أنشطة كنسية وثقافية وإلكترونية ووطنية وغيرها من الأنشطة.

وأعرب قداسة البابا بما قُدِم من مواهب من قبل الأطفال المشاركين داعيًا إلى ضرورة انتشار فكرة "المدرسة الصيفية" فى كافة الكنائس.

وقدم فريق برنامج "بناء السلام" نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية للوثائق التي وقعها قداسة البابا مؤخرًا والخاصة بدعم قضايا تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة، وتم الاتفاق على إيداع هذه النسخ في المقر البابوى بالقاهرة وكذلك في المكتبة البابوية بمركز لوجوس، بوادي النطرون.

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