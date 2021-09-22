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بشرى سارة لجماهير مانشستر يونايتد.. تعرف عليها

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:30 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
وكالات
كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن المدافع فيل جونز سيعود إلى تشكيلة الفريق أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء بعد غياب 20 شهرا بسبب الإصابة.

ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ سجل هدفا خلال الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على ترينمير روفرز في يناير 2020 بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وخضع لجراحة الصيف الماضي.

وقال سولشابر لموقع النادي: أنا سعيد من أجل فيل. لقد أكمل مرتين (مباراتين) لمدة 90 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما وشارك لبعض الدقائق خلف الأبواب المغلقة ولم تحدث مشكلة في ركبته. إنه يعمل بجدية كبيرة.

وأضاف: سيكون ضمن التشكيلة. إنه يوم جميل له ولنا وهو شيء يستحقه. أعرف التحديات التي واجهها من الناحية النفسية والتفكير في أنه لن يلعب مرة أخرى أو ربما عدم المشي وعدم اللعب مع الأطفال في الحديقة.

وشارك جونز مدافع منتخب إنجلترا السابق في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات.

الكلمات المفتاحية

وست هاك مانشستر يونايتد سولشاير جونز

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