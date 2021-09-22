عقد جلسة الإجراءات للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية

عقد اليوم المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام جلسة اجراءات برئاسة اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا .





حيث أعلن بالتوافق مع المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كداعمين للأعضاء المختارين من قبل الأندية وترك حرية تشكيل هيئة المكتب فيما بينهم .





وعلى هذا الأساس تم الاستقرار على اختيار أحمد دياب رئيسًا للمكتب التنفيذي للرابطة وعماد متعب نائبا.