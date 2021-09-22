Advertisements

عقد جلسة الإجراءات للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:29 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد جمال

 

عقد اليوم المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام جلسة اجراءات برئاسة اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا .


حيث أعلن بالتوافق مع المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كداعمين للأعضاء المختارين من قبل الأندية وترك حرية تشكيل هيئة المكتب فيما بينهم .


وعلى هذا الأساس تم الاستقرار على اختيار أحمد دياب رئيسًا للمكتب التنفيذي للرابطة وعماد متعب نائبا.

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة رابطة الأندية الفجر اتحاد الكرة

أخبار تهمك

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ يوم

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير مانشستر يونايتد.. تعرف عليها

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

غدا.. ورشة عمل حول تراخيص الأندية

اتحاد الكرة يدعو الأندية لاجتماع الاثنين المقبل بسبب الجماهير

"اتحاد الكرة" يدعو الأندية لاجتماع الإثنين المقبل بسبب الجماهير

رابطة النقاد الرياضيين تلتقي نقيب الصحفيين لبحث أزمة تأجيل الانتخابات

حملة توقيعات لرابطة النقاد الرياضيين رفضًا لتأجيل الانتخابات (صور)

الأهلي يرد على اتحاد الكرة في بيان ناري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

05:24 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

02:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements