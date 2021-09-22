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عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:31 م
الأهلي
الأهلي
محمد الدمتناوي

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، رحيل ناصر ماهر عن صفوف الفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني يرفض تواجد ناصر ماهر فى التدريبات ويطلب دراسة رحيله عن الفريق.

وتابع المصدر، أن موسيماني يرى أن ماهر يفتقد إلى الطموح وشغف ارتداء القميص الأحمر، وأصبح تركيزه خارج الفريق.

وكان ناصر ماهر قد وقع لصفوف بيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات، ولكن هناك رفض من جانب إدارة الأهلي لفكرة انتقاله إلى الفريق السماوي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، محاولة إقناع اللاعب بقبول بعض العروض الآخرى المقدمة لضمه من الاتحاد السكندري وسموحة وفيوتشر إف سي.

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