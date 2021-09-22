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محمد صلاح في القائمة.. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:34 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

 

 

كشفت مجلة فوربس عن قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لموسم 2021-2022، حيث تم تحويل جميع الأرقام إلى الدولار الأميركي باستخدام سعر الصرف الحالي وتشمل الرواتب قبل الضرائب.


 حيث أنه من المتوقع أن يجمع اللاعبون العشرة الأكثر دخلًا مجتمعين أرباحًا قبل الضرائب تبلغ 585 مليون دولار هذا الموسم، مقارنة بنحو 570 مليون دولار في العام الماضي. وتشكل الرواتب والمكافآت الجزء الأكبر من الرقم، حيث تبلغ 415 مليون دولار، مرتفعة بنسبة متواضعة بلغت 2.6% عن العام الماضي.

  

وفيما يلي قائمة الـ 10 لاعبين الأعلى دخلا في العالم لموسم 2021- 2022

 

10- إيدين هازارد- 29 مليون دولار 

 

9- جاريث بيل- 32 مليون دولار 

 

8- بول بوجبا- 34 مليون دولار 

 

7- إنيستا- 35 مليون دولار 

 

6- روبرت ليفاندوفسكي- 35 مليون دولار 

 

5- محمد صلاح- 41 مليون دولار 

 

4- كيليان مبابي- 43 مليون دولار 

 

3- نيمار- 95 مليون دولار 

 

2- ليونيل ميسي- 110 مليون دولار 


1- كرستيانو رونالدو- 125 مليون دولار


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