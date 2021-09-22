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الطيران الحربي العراقي يدمر أوكاراً وأنفاقاً وأحزمة ناسفة تابعة للدواعش

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين وعبوتين بثلاث ضربات جوية نفذها الطيران الحربي العراقي على مواقع للدواعش بمحافظة كركوك .

 

وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن طائرات عراقية حربية استهدفت اليوم مواقع للدواعش في وادي الشاي قرب مقبرة "تل حمه" بقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق والأحزمة والعبوات الناسفة .

الكلمات المفتاحية

العراق الطيران الحربي العراقي

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