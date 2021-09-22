مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أصبح في محل شك كبير خاصة في ظل آداء الفريق المتواضع بالإضافة إلى عدم قدرته على إدارة غرفة الملابس.

وأفاد الصحفي الإسباني إدوادو إندا بأن إدارة باريس سان جيرمان رشحت الفرنسي زين الدين زيدان كبديل إذا تم الاستغناء عن ماوريسيو بوكتينيو.

وأشار إدوادو إندا إلى أن المدير الفني الأرجنتيني كان قد أثار الجدل في مباراة الفريق أمام ليون في الدوري الفرنسي بعد أن أقدم على استبدال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفت إدوادو إندا أن ميسي أعرب عن عدم رضاه على استبداله كما رفض مصافحة بوكتينيو عقب خروجه من أرض الملعب كما لم يكن سعيداً أثناء تواجده على مقاعد البدلاء.