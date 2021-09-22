عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك









يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة.





تجديد عقد أشرف بن شرقي في الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة الأخيرة.





وأوضح المصدر أن الاجتماعات بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب و أشرف بن شرقي لا تزال مستمرة لبحث تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





ويحق للنجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وأشار المصدر إلى تمسك بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار علي أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.





وأكمل المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك رفضوا الموافقة على بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات.



