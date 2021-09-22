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74 ألف برميل مكافئ يومياً .. رقم قياسى جديد لإنتاج الشركة العامة للبترول

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021، حيث أكد الملا على استمرار تقديم الدعم الكامل للشركة العامة للبترول للتوسع في نطاق عملها  ومناطق امتياز جديدة لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج باعتبارها الشركة المملوكة للدولة التي استطاعت تحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة ، ويبلغ إنتاجها الحالى 74 ألف برميل مكافئ يومياً ويعد رقم قياسى جديد لإنتاج الشركة وذلك منذ تاريخ إنشاء الشركة في عام 1957 .

ووجه الملا الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وأداء متميز خلال العام ، وطالب بالاستمرار في عمليات التطوير والتحديث في أنشطة الحفر والاستكشاف باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف وزيادة إنتاجية الآبار ، كما أشاد بالتطور الذى يحدث في مشروعات الشركة للتوافق البيئى بالتعاون والتنسيق مع جهاز شئون البيئة ، وكذا الالتزام بتطبيق اشتراطات أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمعدات والمنشآت.   
ومن جانبه استعرض المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم النتائج التى تحققت، حيث أوضح أنه تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتيازها، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية حوالى 5300 برميل يومياً زيت مكافئ، وأوضح أنه تم الانتهاء من حفر 78 بئراً جديدة بمختلف مناطق الامتياز.
وأشار إلى أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها ، ومنها أنه تم الانتهاء من إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع لوضع حقلى "جنوب شرق الحمد  و HH-33/2  على الإنتاج بمعدلات أولية بلغت حوالى 4700 برميل يومياً كما تم الانتهاء من تشغيل خط الغاز لاستغلال الغازات المنتجة من حقل بحار شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية ، بالإضافة للانتهاء من تطوير منظومة مكافحة الحريق بميناء رأس سدر ، وأضاف أن جارى الانتهاء من إنشاء خط شحن الزيت من محطة تجميع سنان إلى ميناء الحمراء بالصحراء الغربية بالإضافة إلى تطوير التسهيلات البترولية بمحطة تجميع سنان ، كما أنه جارى الانتهاء من التغذية الكهربائية للأرصفة البحرية بحقلى عامر 4و6 وتطوير محطة الحمد لتصبح محطة معالجة متكاملة وإنشاء خطوط بحرية لربط مجموعة من الأرصفة البحرية لتسهيل عمليات التشغيل وتقييم الآبار ، كما أوضح أن التزام الشركة بتطبيق اجراءات ترشيد الانفاق أدت لتحقيق وفر قدره 5ر65 مليون دولار.

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