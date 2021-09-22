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وزيرة التضامن تزور الفيوم .. غدا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:07 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
تزور نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، محافظة الفيوم ويرافقها خلال جولتها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث تقوم الوزيرة في مستهل زيارتها التي تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتفقد المدارس المجتمعية ثم تتوجه لتفقد إحدى عيادات "2 كفاية"، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، حيث تلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، في إطار الجهود التي تنفذها الدولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تقوم الوزيرة خلال جولتها بإطلاق مبادرة "تتلف في حرير"، حيث تقوم بتوزيع الأنوال على المستفيدين في المحافظة.

وفي ختام الزيارة تشهد الوزيرة فعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة.

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وزيرة التضامن لفيوم زيارة

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