السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بتجارة المخدرات في عين شمس

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية على المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس بالسجن المشدد 10 سنوات.كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا مفاداه قيام شخص بالإتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة.