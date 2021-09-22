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نصر سالم: المشير طنطاوي كان حاطط عينه على السيسي ويتابع ترقيه بالمناصب
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:17 م
شيماء حسن
قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المشير محمد حسين طنطاوي عندما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة "كان حاطط عينه على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتابعه في وظائفه وترقيته في المناصب".
وأضاف "سالم"، في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "ارتبط المشير طنطاوي بالرئيس السيسي وكانت الأقدار تسوق طنطاوي لاختياره كرجل للمرحلة لينقذ مصر في هذا الوقت العصيب من أوقاته والذي نجا بمصر من حدوث صدام ووقوعها في الفخ الذي وقع فيه العراق وليبيا، كما أنه قاد السفينة إلى بر الأمان بعد أحداث يناير 2011".
وتابع: "كان المشير طنطاوي معد عسكريًا وسياسيًا وعلميًا وله سمات الشخصية بفضل اشتراكه في حرب 1956 وكان مازال متخرجًا، ثم حرب 1967، حرب الاستنزاف، ونهاية بما أظهره من بطولات في حرب أكتوبر 1973م، بالإضافة إلى عمله كدبلوماسي".