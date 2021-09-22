أمير منطقة الجوف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني

شارك الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف احتفال الإمارة باليوم الوطني 91.

وأشار إلى أهمية هذه المناسبة التي سطرت لحظة تأسيس هذا الكيان الشامخ الذي ينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء، مبيناً أن الاحتفال بيوم الوطن يُسهم في تعزيز القيم الوطنية ومعاني الولاء والانتماء.

وخلال الاحتفالية، استقبل مجموعة من الأطفال المشاركين بأكثر من 300 من المطويات التي تحمل شعار اليوم الوطني والأعلام والأوشحة.

كما شهدت الاحتفالية استعراض صور ملوك المملكة من خلال شاشة عرض وسط بث الأغاني الوطنية، كما تم تخصيص ركن يحمل شعار اليوم الوطني 91 وصورة الملك المؤسس .