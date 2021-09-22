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عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:24 م
شيكابالا
شيكابالا
الفجر الرياضي
أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري برئاسة المستشار عادل الشوربجي، تقليص عقوبة  محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك إلى 8 مباريات وغرامة مالية قيمتها ربع مليون جنيه.

تقليص عقوبة شيكابالا
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم  قد قررت من قبل إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يتم تقليصها إلى 8 مباريات وربع مليون جنيهـ، بعد تقجدم نادي الزمالك باستئناف على العقوبة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة التظلمات اليوم للبت في شكوى تظلم نادي الزمالك ضد عقوبة إيقاف قائده شيكابالا.


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