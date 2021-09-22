"ربنا يرحم أحلى ضحكة".. بكلمات مؤثرة إيمي سمير غانم تتذكر والدها

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالدها النجم الكبير سمير غانم تدعي له بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "إيمي" على الصورة قائلة:" ربنا يرحم أحلى ضحكة بتنور قلبي..بحبك"،وحازت الصورة على إعجاب الكثير من أصدقائه والجمهور".



وفي سياق آخر، عبرت إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ أيام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله



