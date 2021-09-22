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ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:30 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء أنه سيمضي قدما في تنفيذ مشروع توسعة استاد "أنفيلد" معقل الفريق.

وأوضح ليفربول أن العمل في المشروع سيبدأ عبر مراسم وضع حجر الأساس في الأسبوع المقبل، ويهدف إلى إعادة تطوير المدرجات بحيث تستوعب سبعة آلاف مقعد آخر لتصل سعة الاستاد بذلك إلى أكثر من 61 ألف مشجع.

وستكون الأقسام الجديدة في المدرجات مماثلة للمدرج الرئيسي الذي أعيد تطويره، وستتواصل أعمال البناء خلال الموسم في الوقت الذي يستمر فيه استضافة مباريات الفريق في الاستاد، حسب ما أوضحه ليفربول عبر موقعه على الإنترنت.

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