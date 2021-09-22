كولدبلاي وفريق "بي تي اس" يعلنان عن تعاون بأغنية جديدة

أعلن فريق كولدبلاي اليوم عن تعاونه المنتظر مع فريق BTS والذي سيبصر النور يوم 24 سبتمبر بعنوان " My Universe".





الأغنية سيقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية، كتبها "كولدبلاي وبي تي إس" وأنتجها موسيقيًا ماكس مارتن، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كولدبلاي " Higher Power" والتي تعبر ثاني أغاني الفرقة من ألبومهم المنتظر صدوره في 15 أكتوبر المقبل.