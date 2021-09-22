Advertisements

كولدبلاي وفريق "بي تي اس" يعلنان عن تعاون بأغنية جديدة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:45 م
كولدبلاي وفريق بي تي اس
كولدبلاي وفريق "بي تي اس"
منار أشرف داود
أعلن فريق كولدبلاي اليوم عن تعاونه المنتظر مع فريق BTS والذي سيبصر النور يوم 24 سبتمبر بعنوان " My Universe".


الأغنية سيقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية، كتبها "كولدبلاي وبي تي إس" وأنتجها موسيقيًا ماكس مارتن، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كولدبلاي " Higher Power" والتي تعبر ثاني أغاني الفرقة من ألبومهم المنتظر صدوره في 15 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

مزيكا كولدبلاي فريق بي تي اس الفجر Higher Power

أخبار تهمك

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نقاد: منير عوضنا عن أصوات الغربان

فنان ومنتج إيرلندي ينتصر للأمل في غزة بأغنية "عصفور" لوفاء النجيلي

كل ما تحتاج لمعرفته عن حفل جوائز MTV للموسيقى الأوروبية 2019

"نايل هوران" و "دوا ليبا" وآخرون يشعلون حفل جوائز MTV EMA بفقرات غنائية اليوم

شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

"هالزي" تحصد جائزة أفضل إطلالة من حفل جوائز MTV EMA 2019

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements