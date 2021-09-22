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كولدبلاي وفريق "بي تي اس" يعلنان عن تعاون بأغنية جديدة
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:45 م
منار أشرف داود
أعلن فريق كولدبلاي اليوم عن تعاونه المنتظر مع فريق BTS والذي سيبصر النور يوم 24 سبتمبر بعنوان " My Universe".
الأغنية سيقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية، كتبها "كولدبلاي وبي تي إس" وأنتجها موسيقيًا ماكس مارتن، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كولدبلاي " Higher Power" والتي تعبر ثاني أغاني الفرقة من ألبومهم المنتظر صدوره في 15 أكتوبر المقبل.
الأغنية سيقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية، كتبها "كولدبلاي وبي تي إس" وأنتجها موسيقيًا ماكس مارتن، وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية كولدبلاي " Higher Power" والتي تعبر ثاني أغاني الفرقة من ألبومهم المنتظر صدوره في 15 أكتوبر المقبل.