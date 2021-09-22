Advertisements

"التنظيم والإدارة" يوافق على التسوية لـ 50 موظفا بالجهاز المركزي للتعمير

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 50 موظفا بالجهاز المركزي للتعمير، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية، واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

أخبار تهمك

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements