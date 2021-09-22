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بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد الصو

 

دخل نادي بيراميدز سبورت، في منافسة قوية للحصول على خدمات واحد من أهداف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

"بيراميدز يطلب التعاقد مع باهر المحمدي"

 

ويستهدف بيراميدز سبورت بقيادة الجهاز الفني الجديد إيهاب جلال المدير الفني، التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي والمنتخب الوطني بالميركاتو الصيفي.

 

ويعتبر المحمدي واحد من ضمن اهتمامات النادي الأهلي، التي كان يرغب في التوقيع معه بالصيف الجاري، من أجل تدعيم خط دفاعه.

 

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، تواصل إدارة بيراميدز مع الدراويش للحصول على خدمات اللاعب ومعرفة الشروط اللازمة لمنحه الاستغناء الخاص باللاعب.

 

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رياضة الفجر الاهلي وبيراميدز الاهلي اخبار الاهلي

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