الكويت تدعو مصر للمشاركة فى الدورة التدريبية الأساسية لإعداد مدربي ألعاب القوى بالأولمبياد الخاص

وجه الأولمبياد الخاص الكويتى الدعوة للاولمبياد الخاص المصرى للمشاركة فى الدورة التدريبية الأساسية لإعداد مدربي العاب القوى وذلك استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى تستضيفها ألمانيا 2023 ، حيث تقام الدورة فى الفترة من 26 وحتى 29 سبتمبر من خلال تقنية الزوم وعلى المنصة الافتراضية .، وسوف يحصل المشاركون على شهادتين بعد اجتياز الدورة من مركز عبدالله السالم لاعداد القادة ومن الأولمبياد الخاص الكويتى

وصرح الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأنة ومن منطلق حرص الرئاسة الاقليمية للاولمبياد للاولمبياد الخاص برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى على مواصلة الاستعدادات والتجهيزات لكل من الالعاب العالمية الشتوية التى تستضيفها كازان الروسية وتم ترحيلها لعام 2023 وايضا الالعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 وضرورة مواصلة الاستعداد وتأهيل المدربين من خلال دورات أساسية تبعها دورات متقدمة ودورات لكبير المدربين ، وتأتى الدورة الأساسية لألعاب القوى ثمار تعاون مشترك بين الرئاسة الإقليمية والبرنامج الكويتى ، ودفع مختلف برامج المنطقة فى المشاركة فى تنظيم الدورات الافتراضية بسبب جائحة كورونا ، وأنها حققت الكثير من المكاسب ، مما دفع بالرئاسة الاقليمية الى مواصلة تلك الدورات لحين العودة الدورات العملية بعد انكسار وباء جائحة كورونا

وكانت رحاب بورسلي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتى قد أرسلت خطاب شكر وتقدير للمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى باسم مجلس إدارة البرنامج الكويتى للمساهمة فى نجاح المعسكر التدريبي لفريق الفروسية والألعاب الشتوية الذى اقيم فى الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر بدولة الإمارات العربية المتحدة.