Advertisements

الالومنيوم يفوز على شبان قنا وديا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تغلب فريق الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان على فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير استعدا داً للموسم الجديد.


تقدم الالومنيوم عن طريق بكر محمد ثم أدرك شبان قنا التعادل عن طريق احمد جمال، ليعود ويسجل الالومنيوم عن طريق سمير فوزي.

ويخوض الالومنيوم اخر ودياته بعد غدا أمام فريق نادي قنا، استعداداً لمواجهة فريق نادي بترول اسيوط بمستهل منافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، والمقرر لها 30 سبتمبر الجاري.

أخبار تهمك

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements