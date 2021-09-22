الالومنيوم يفوز على شبان قنا وديا

تغلب فريق الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان على فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير استعدا داً للموسم الجديد.





تقدم الالومنيوم عن طريق بكر محمد ثم أدرك شبان قنا التعادل عن طريق احمد جمال، ليعود ويسجل الالومنيوم عن طريق سمير فوزي.



ويخوض الالومنيوم اخر ودياته بعد غدا أمام فريق نادي قنا، استعداداً لمواجهة فريق نادي بترول اسيوط بمستهل منافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، والمقرر لها 30 سبتمبر الجاري.