بعد جهود رجال قناة السويس.. عودة المركب الجانح بنيل المنصورة لطبيعتها (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مستأجر المطعم العائم بنيل المنصورة في منطقة المشاية السفلية أحمد.ع.م"41 سنة، ومقيم بالمنصورة.





وكشف المستأجر عن أنه حال تواجده بالمركب فوجئ بحدوث ميل لها، وأضاف أنه استأجر المركب من مالكها بموجب عقد إيجار.



وبسؤال المدير المسئول عن المركب " محمد.ال" 2ه سنة ومقيم منطقة "توربل" دائرة قسم ثان المنصورة، اقر بان الميل بسبب عطل فنى بالمركب أدى إلى دخول المياه بها وإختلال توازنها.



وفي التحقيقات قدم رخصة للمركب صادرة من قسم الملاحة،تحمل رقم (ط ر ل 451) وصالحة حتى سنة 2023 وأن نشاطها الحالي، مطعم وكافيه ولا تحمل رخصة سياحة وانها ملك "أحمد.ع.س".



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8745 لسنة 2021 قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.



وكان أصيب 4 أشخاص في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية مساء أمس إثر جنوح مطعم عائم في النيل بمنطقة المشاية السفلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بجنوح مركب "ستاسيا " بالمرسى الخاص بها الكائن بمياه نهر النيل التابع لدائرة قسم أول المنصورة.



وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وإدارة المسطحات المائية، وسيارات الإسعاف والإطفاء.



وتبين أن المركب مكون من ثلاثة طوابق ثابتة على المرمى الخاص بها وتبين ميلها، كان متواجد على متنها حوالی 100 شخص خرجوا جميعا.