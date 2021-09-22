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بالأسماء.. تعرف على مرشحي انتخابات نادي المنيا الرياضي في اليوم الثالث

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
واصل أعضاء نادي المنيا الرياضي، اليوم الأربعاء، التقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات الجمعية العمومية للنادي، وذلك خلال اليوم الثالث لفتح باب الترشح.

حيث تقدم كلا من: أحمد مصطفى احمد الشهير بـ"أحمد مازن"، مدير ادارة ايرادات قطاع توزيع كهرباء المنيا، مرشح على مقعد أمين صندوق، وياسر السيد دياب صاحب مؤسسة سيجما للمستلزمات الطبية، مرشح على مقعد العضوية فوق السن، واسامه عبدالخالق عبد الوهاب الشهير بـ"اسامه الطويل "، صاحب شركة الطويل للمقاولات، مرشح على مقعد العضوية فوق السن، وأحمد خيري محمد مرزوق، صاحب الشركة العالمية للتوريدات والمقاولات، ومرشح على مقعد العضوية فوق السن، وباسل عماد عبد البديع، محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة "رويال"، مرشح على مقعد العضوية تحت السن.

فريق تنس طاولة المنيا

وجدير بالذكر،. يستعد فريق تنس طاولة المنيا للمنافسة بالدوري الممتاز "أ" هذا الموسم ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أندية "أنبي، الإسماعيلي، الرباط والأنوار، استاد المنصورة وسموحه.

واستقر الجهاز الفني لتنس الطاولة بقيادة سيد موسى المدير الفني على ضم 3 لاعبين، استعدادًا لإنطلاق فعاليات الدوري في الثامن من أكتوبر، حيث تم التعاقد مع اللاعب مؤمن وليد أشرف، الذى سبق أنضمامه لأندية: "الصيد، والرباط والانوار، والمنصورة، وسموحه"، واللاعب كريم رمضان سيد، الذى سبق له اللعب لأندية: "الرباط والانوار، والجيش، ورشيد، وانبي، وهليوبليس"، واللاعب عبدالرحمن أشرف صبحي، الذي نافس ضمن أندية "الأهلي، وكفر الشيخ، المنصورة، رشيد".

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