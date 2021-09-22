شركة استادات توقع بروتوكول تعاون مع البطل العالمي العقيد محمد عبده لتوسيع قاعدة لعبة الكيك بوكسينج

وقعت شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، بروتوكول تعاون مع العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت الفائز ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، والحاصل على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

ويهدف البروتوكول الي التعاون بين شركة استادات والعقيد محمد عبده وتبادل الخبرات لاكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد من أبطال لعبة الكيك بوكسينج، حيث تقدم شركة استادات كافة سبل الدعم المادي واللوجيستي لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها على أن يتولى البطل العالمي اكتشاف المواهب وتدريبهم والوصول بهم لأعلى المستويات.

وأكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن البروتوكول يأتى في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات تزامناً مع تطوير المنشآت الرياضية لتقديم افضل خدمة رياضية و اجتماعية و ترفيهية في محافظات مصر، مشددا على أن مجلس ادارة شركة استادات لن يقف دوره عند النشاط الرياضي للأعضاء، بل سيمتد دوره إلي حدود أبعد من ذلك مثل اكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف اللعبات.

يُذكر أن العقيد أركان حرب محمد عبده ابوستيت هو ابن القوات الجوية؛ فيُعد صاحب الـ 42 عامًا، بطلًا للعالم للهواه في لعبة الكيك بوكسينج ٦مرات بجانب حصوله على بكالوريوس هندسة وبكالوريوس علوم عسكرية و ماجستير في الهندسة الميكانيكية وعلى الدكتوراه في تخصص نادر وهو التحكم الحراري في الأقمار الصناعية.