Advertisements

شركة استادات توقع بروتوكول تعاون مع البطل العالمي العقيد محمد عبده لتوسيع قاعدة لعبة الكيك بوكسينج

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

وقعت شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، بروتوكول تعاون مع العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت الفائز ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، والحاصل على  الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

 

ويهدف البروتوكول الي التعاون بين شركة استادات والعقيد محمد عبده وتبادل الخبرات لاكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد من أبطال لعبة الكيك بوكسينج، حيث تقدم شركة استادات كافة سبل الدعم المادي واللوجيستي لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها على أن يتولى البطل العالمي اكتشاف المواهب وتدريبهم والوصول بهم لأعلى المستويات.

 

وأكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن البروتوكول يأتى في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات تزامناً مع تطوير المنشآت الرياضية لتقديم افضل خدمة رياضية و اجتماعية و ترفيهية في محافظات مصر، مشددا على أن مجلس ادارة شركة استادات لن يقف دوره عند النشاط الرياضي للأعضاء، بل سيمتد دوره إلي حدود أبعد من ذلك مثل اكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف اللعبات.

 

 

يُذكر أن العقيد أركان حرب محمد عبده ابوستيت هو ابن القوات الجوية؛ فيُعد صاحب الـ 42 عامًا، بطلًا للعالم للهواه في لعبة الكيك بوكسينج ٦مرات بجانب حصوله على بكالوريوس هندسة وبكالوريوس علوم عسكرية و ماجستير في الهندسة الميكانيكية وعلى الدكتوراه في تخصص نادر وهو التحكم الحراري في الأقمار الصناعية.

أخبار تهمك

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطور مثير في مستقبل الساحر مع ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements