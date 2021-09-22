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محمد رمضان يتعاقد مع مخرج كبير على مسلسل رمضان 2022: تعرف على التفاصيل

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:46 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار أشرف داود
أعلن الفنان محمد رمضان على تعاقده مع المخرج الكبير محمد ياسين،على مسلسل لرمضان 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رمضان" صورة تجمعه مع المخرج محمد ياسين، وعلق عليها قائلًا:"تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين يليق بالجمهور العربي الأصيل".

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة

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موسى محمد رمضان رمضان 2022 المخرج محمد ياسين الفجر إخراج محمد سلامة

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