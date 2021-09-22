المنصورة يدعم صفوفه بمهاجم جديد إستعدادا للقسم الثانى





يواصل مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى تدعيماته للفريق الأول بالنادى إستعدادا للموسم الكروى الجديد المقرر إنطلاقته يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.



وعلمت مصادرنا أن مسئولى لجنة التعاقدات نجحوا فى الحصول على توقيع لاعب غزل المحلة ومنتخب السويس أبوالنصر حلمى بعدما رحل عن صفوف السكة الحديد لأسباب شخصية والذى خاض معه بعض الوديات إستعدادا للموسم الجديد.



ويتبقى فقط دفع المقابل المادى لنادى السكة الحديد من أجل الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب والإعلان رسميا عن إنتقاله للمنصورة.



ومن المقرر أن يفتتح المنصورة مبارياته بالقسم الثانى بمواجهة دكرنس بملعب دكرنس يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.