Advertisements

المنصورة يدعم صفوفه بمهاجم جديد إستعدادا للقسم الثانى

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


يواصل مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى تدعيماته للفريق الأول بالنادى إستعدادا للموسم الكروى الجديد المقرر إنطلاقته يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.

وعلمت مصادرنا أن مسئولى لجنة التعاقدات نجحوا فى الحصول على توقيع لاعب غزل المحلة ومنتخب السويس أبوالنصر حلمى بعدما رحل عن صفوف السكة الحديد لأسباب شخصية والذى خاض معه بعض الوديات إستعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى فقط دفع المقابل المادى لنادى السكة الحديد من أجل الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب والإعلان رسميا عن إنتقاله للمنصورة.

ومن المقرر أن يفتتح المنصورة مبارياته بالقسم الثانى بمواجهة دكرنس بملعب دكرنس يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.

أخبار تهمك

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

منذ ساعة الا ربع

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements