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الصحة: تشغيل أول مجمع طبي من نوعه بشكل جزئي في السويس نهاية العام (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:28 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
كشف إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة فالسويس، تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، موضحا أن المحافظة تضم 29 وحدة ومركز طبي، فضلا عن وجود 5 مستشفيات كبرى تحول عليهم الحالات الكبيرة.

وأشار "الحفناوي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل القادرين وغير القادرين، حيث سيقدم للمستفيدين كل الخدمات الصحية بما فيها العمليات الكبرى، مؤكدا أن المنظومة الجديدة بمثابة نقلة نوعية كبيرة في القطاع الصحي.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تشغيل أول مجمع طبي من نوعه بشكل جزئي في نهاية العام، حيث سيتم تشغيل العيادات الخارجية، والسعة السريرية للمجمع تخطت 400 سرير.

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